  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • ФИА ужесточила штрафы за дисциплинарные нарушения – вплоть до месячной дисквалификации
25

ФИА ужесточила штрафы за дисциплинарные нарушения – вплоть до месячной дисквалификации

ФИА ужесточила штрафы за дисциплинарные нарушения.

На своем официальном сайте ФИА опубликовала обновленную версию Международного спортивного кодекса на 2025 год, в одном из приложений к которому появились обновленные «рекомендации для стюардов по вынесению наказаний».

Первое дисциплинарное нарушение повлечет за собой штраф в размере €40000. Второе нарушение приведет к штрафу уже в €80000 и отложенной дисквалификации на месяц.

В случае третьего нарушения гонщик, или любое другое лицо, будет оштрафован на €120000, отстранен от участия в чемпионате на один месяц, а также может быть лишен определенного количества очков.

Та же шкала штрафов будет применяться за «любые поступки и слова, выраженные в устной или письменной форме, которые нанесут моральный или физический ущерб ФИА, ее органам, ее членам и должностным лицам исполнительной власти, а также в целом повредят интересам автоспорта и ценностям, которые защищает ФИА».

Если же гонщик будет уличен в нарушении «общественного порядка путем высказываний или демонстрации политических, религиозных и личных заявлений, в явной форме нарушающих общий принцип нейтралитета, провозглашенный уставом ФИА, предварительно не получив на это специального разрешения от ФИА», он будет оштрафован, а также будет обязан принести публичные извинения и отказаться от своих слов.

Хэмилтон проехал первые тесты за «Феррари», его фоткала мама! Онлайн дебюта в Скудерии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
регламент
logoФормула-1
logoФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Руководитель «Хааса»: «Если Бермэн будет отлично себя показывать, в «Феррари» не смогут это игнорировать»
2вчера, 16:33
Нико Хюлькенберг: «Не должен обязательно быть наставником для своего напарника по команде»
1вчера, 15:27
«Формула-1» договорилась о сотрудничестве с Гордоном Рамзи
4вчера, 14:28
Гидо ван дер Гарде: «Полагаю, Бермэн почти не будет уступать Окону в скорости»
вчера, 13:38
Джонни Херберт: «У Расселла есть все необходимое, чтобы быть лидером «Мерседеса» – вести команду к победам в гонках и чемпионате»
10вчера, 12:47
Фернандо Алонсо: «Мы должны быть воодушевлены – возможно, в 2026 году «Астон Мартин» даже сможет выиграть чемпионат»
11вчера, 11:19
Фредерик Вассер о первом выезде Хэмилтона на трассу: «Очень эмоциональный момент»
1вчера, 10:39
Гельмут Марко: «Даже если «Феррари» построит хорошую машину, а болид «Ред Булл» будет посредственным, я поставлю на Ферстаппена»
21вчера, 09:05
Льюис Хэмилтон о первом выступлении за «Феррари» на тестах: «Одно из лучших ощущений, что я вообще испытывал в своей жизни»
3422 января, 17:37
Оливер Терви будет тест-пилотом «Уильямса»
122 января, 16:12
Ко всем новостям
Последние новости
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
1вчера, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
121 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1215 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Рекомендуем