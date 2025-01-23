ФИА ужесточила штрафы за дисциплинарные нарушения – вплоть до месячной дисквалификации

ФИА ужесточила штрафы за дисциплинарные нарушения.

На своем официальном сайте ФИА опубликовала обновленную версию Международного спортивного кодекса на 2025 год, в одном из приложений к которому появились обновленные «рекомендации для стюардов по вынесению наказаний».

Первое дисциплинарное нарушение повлечет за собой штраф в размере €40000. Второе нарушение приведет к штрафу уже в €80000 и отложенной дисквалификации на месяц.

В случае третьего нарушения гонщик, или любое другое лицо, будет оштрафован на €120000, отстранен от участия в чемпионате на один месяц, а также может быть лишен определенного количества очков.

Та же шкала штрафов будет применяться за «любые поступки и слова, выраженные в устной или письменной форме, которые нанесут моральный или физический ущерб ФИА, ее органам, ее членам и должностным лицам исполнительной власти, а также в целом повредят интересам автоспорта и ценностям, которые защищает ФИА».

Если же гонщик будет уличен в нарушении «общественного порядка путем высказываний или демонстрации политических, религиозных и личных заявлений, в явной форме нарушающих общий принцип нейтралитета, провозглашенный уставом ФИА, предварительно не получив на это специального разрешения от ФИА», он будет оштрафован, а также будет обязан принести публичные извинения и отказаться от своих слов.

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