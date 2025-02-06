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Питер Уиндзор: «Если ввести штрафы в миллион долларов для команд за мат, они завтра же решат проблему с пилотами»

Уиндзор нашел способ бороться с матом в автоспорте.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор рассказал, как поступил бы на месте ФИА с матерящимися пилотами.

Федерация ужесточила наказания: теперь за многократную брань или другие дисциплинарные нарушения гонщикам грозит отстранение на месяц.

«Мне кажется, президент ФИА делает правильную вещь, действуя жестко, но делает ее совершенно неверным образом. Как я уже говорил, проблема не в пилотах, проблема в тех, кто стоит за ними, медиаменеджерами команд «Ф-1», которые, по всей видимости, очень мало что делают, если не считать того, что они всем отвечают «нет».

Говорят ли они пилотам, что уместно, а что нет, помогают ли им? Нельзя предполагать, что гонщики – обычные люди, это не так. Они гонщики Гран-при, которые всю свою жизнь тренируются ради того, чтобы быть пилотами «Формулы-1». Они наверняка не учились ораторскому искусству, не учились, когда материться, а когда нет.

И я считаю, что команды должны получать штрафы или вычет очков в Кубке конструкторов, не в зачете пилотов, ведь это не вина гонщиков. Да, они являются теми, кто открывает рот, и им всем уже за 21 год, но они делают то, что не можем мы, простые смертные, поскольку они проводят всю свою жизнь, оттачивая невероятный талант, о наличии которого мы можем только мечтать.

Команды стоят за пилотами и постоянно говорят им: «Делай то, не делай это». Они должны просвещать гонщиков и получать штрафы, если те матерятся.

Если ввести штрафы в миллион долларов для команд, завтра же все коллективы решат проблему, не будет риска, чтобы кто-то из пилотов сматерится. На этом все завершится. Конец истории. Не знаю, почему это еще обсуждают. Очень просто», – заявил Уиндзор.

ФИА ужесточила штрафы за дисциплинарные нарушения – вплоть до месячной дисквалификации

«Не знаю ни одного бунтаря, который хочет материться и кричать». Алекс Вурц призвал к «здравому смыслу» в вопросе штрафов за ругань в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст Cameron Cc:
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