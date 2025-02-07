Netflix поборется за право показа «Формулы-1» на территории США

Netflix хочет показывать «Формулу-1» в США.

Стриминговый сервис собирается побороться за право показывать гонки «Формулы-1» на территории США. На данный момент трансляции «Ф-1» там осуществляет телеканал ESPN. Однако контракт ESPN c «Формулой-1» истекает в конце 2025 года.

В Netflix, где уже занимаются выпуском сериала Drive to Survive о «Формуле-1», и хотели бы расширить свой охват.

По условиям нынешнего контракта ESPN выплачивает «Формуле-1» $90 млн в год. Ожидается, что новый телевизионный контракт будет рассчитан на большую сумму.

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