Netflix поборется за право показа «Формулы-1» на территории США
Netflix хочет показывать «Формулу-1» в США.
Стриминговый сервис собирается побороться за право показывать гонки «Формулы-1» на территории США. На данный момент трансляции «Ф-1» там осуществляет телеканал ESPN. Однако контракт ESPN c «Формулой-1» истекает в конце 2025 года.
В Netflix, где уже занимаются выпуском сериала Drive to Survive о «Формуле-1», и хотели бы расширить свой охват.
По условиям нынешнего контракта ESPN выплачивает «Формуле-1» $90 млн в год. Ожидается, что новый телевизионный контракт будет рассчитан на большую сумму.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
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