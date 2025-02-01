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  • «Не знаю ни одного бунтаря, который хочет материться и кричать». Алекс Вурц призвал к «здравому смыслу» в вопросе штрафов за ругань в «Ф-1»
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«Не знаю ни одного бунтаря, который хочет материться и кричать». Алекс Вурц призвал к «здравому смыслу» в вопросе штрафов за ругань в «Ф-1»

Гонщики «Ф-1» надеются на трезвый подход ФИА к дисциплинарным штрафам.

Бывший пилот «Формулы-1» и председатель Ассоциации гонщиков Гран-при Алекс Вурц рассказал, как его коллеги относятся к ужесточению правил за дисциплинарные нарушения, а также за ругань в адрес ФИА.

В частности, за третье нарушение спортсмен должен быть отстранен от соревнований на месяц.

«Нам сообщили, но у нас не было достаточного количества времени в этот очень насыщенный период для пилотов – начало сезона, тесты на симуляторах и так далее – чтобы собраться и обсудить наш ответ.

В конце концов, у меня есть маленькие дети. Лучше не материться, но дело не в мате. Мы все знаем, что являемся примерами для подражания. Каждый гонщик хочет быть хорошим примером для подражания.

Я не знаю ни одного человека из этих 20 элитных атлетов, который является настоящим бунтарем и хочет материться и кричать. Это не так.

Мы просто должны надеяться, что победит здравый смысл, когда проскакивает какое-то слово, а человек, контролирующий вещание, возможно, не находит кнопку для запикивания, чтобы поддержать нас как индустрию – ведь мы должны решать вопрос сообща.

В то же время нам надо оставаться собой – но мы можем оставаться собой, не матерясь. Так что это большой вопрос – пожалуй, более жаркий в прессе, чем среди нас. Однако у нас не было времени, чтобы сформировать мнение, а также потенциальный ответ либо его отсутствие», – заявил Вурц в эфире Sky Sports.

ФИА ужесточила штрафы за дисциплинарные нарушения – вплоть до месячной дисквалификации

Мартин Брандл об ужесточении правил ФИА в отношении ругани: «Гонщики являются примером для других. Нет причин ругаться на пресс-конференциях»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Ассоциация гонщиков Гран-при
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