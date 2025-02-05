Хуан-Пабло Монтойя: «Если в этом сезоне Хэмилтон получит быструю машину, мы увидим прежнего Льюиса – которого никто не мог победить»
Бывший пилот «Формулы-1» уверен, что спад Льюиса в последнем сезоне был связан с не самой быстрой и подходящей ему машиной. И что если в этом году «Феррари» построит болид, способный бороться за победы, то и Хэмилтон вернется на прежний уровень.
«С Льюисом Хэмилтоном случилось то же, что и с Фернандо Алонсо. Они оба по-прежнему быстры, на все сто процентов своих возможностей. Но по определенным причинам (в прошлом сезоне) еле-еле попадали в топ-10. Если бы машины позволяли им побеждать, они оба оказались бы намного выше.
Если в этом сезоне Хэмилтон получит быструю машину, мы увидим прежнего Льюиса, которого видели несколько лет назад – Хэмилтона, которого никто не мог победить, даже Макс Ферстаппен», – рассказал Монтойя.
Гигантский опыт и успехи Хэмилтона могут навредить в «Феррари». Но почему?!
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