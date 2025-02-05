Чжоу Гуаньюй стал резервным пилотом «Феррари» на сезон-2025
Чжоу Гуаньюй – новый резервный пилот «Феррари».
Китайский гонщик потерял место в «Формуле-1» по итогам 2024 года, при этом ранее он сам выражал желание и готовность стать резервным или тест-пилотом «Феррари». При этом в самой команде через прессу опровергали возможность такого сотрудничества.
Теперь же, согласно официальному заявлению «Феррари», Чжоу будет резервным пилотом команды в предстоящем сезоне вместе с Антонио Джовинации.
Чжоу в прошлом являлся слушателем молодежной Академии «Феррари», в которой провел четыре года.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
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