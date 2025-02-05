3

Чжоу Гуаньюй стал резервным пилотом «Феррари» на сезон-2025

Чжоу Гуаньюй – новый резервный пилот «Феррари».

Китайский гонщик потерял место в «Формуле-1» по итогам 2024 года, при этом ранее он сам выражал желание и готовность стать резервным или тест-пилотом «Феррари». При этом в самой команде через прессу опровергали возможность такого сотрудничества.

Теперь же, согласно официальному заявлению «Феррари», Чжоу будет резервным пилотом команды в предстоящем сезоне вместе с Антонио Джовинации.

Чжоу в прошлом являлся слушателем молодежной Академии «Феррари», в которой провел четыре года.

Какие рекорды «Ф-1» под угрозой в 2025-м? Хэмилтон с Ферстаппеном могут и побить, и потерять

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoФеррари
logoЧжоу Гуаньюй
переходы
logoАнтонио Джовинацци
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Питер Уиндзор о фаворите сезона-2025: «Леклер. У меня хорошее предчувствие по поводу «Феррари»
41 минуту назад
Джеймс Воулз: «Хэмилтон пересобирает себя каждую зиму, его никогда нельзя списывать со счетов»
2сегодня, 07:08
Джейми Чедуик выступит на тестах новичков «Формулы Е» за «Ягуар»
вчера, 17:47
Валттери Боттас: «Последние два сезона были очень тяжелыми – ведь борьбу приходилось вести только за последние позиции»
вчера, 16:28
MotoGP. Чемпион 2024 года Хорхе Мартин попал в тяжелую аварию на тестах
6вчера, 16:19Видео
Хуан-Пабло Монтойя: «Если в этом сезоне Хэмилтон получит быструю машину, мы увидим прежнего Льюиса – которого никто не мог победить»
24вчера, 14:23
«Астон Мартин» покажет свой новый болид 23 февраля
1вчера, 13:11
График презентаций болидов и ливрей на сезон-2025 «Ф-1»
5вчера, 13:00
MotoGP. Мартин пропустит остаток тестов в Малайзии – чемпион 2025 года получил несколько переломов в аварии
вчера, 11:53
«Это возможность попробовать разные виды гонок». Никита Мазепин – об участии в ралли-рейде баха «Россия – Северный лес»
4вчера, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Рекомендуем