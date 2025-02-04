Времена и фото Хэмилтона, Леклера и Норриса с тестов «Пирелли» в Барселоне

«Пирелли» поделилась фотографиями и информацией о шинных тестах в Барселоне.

Пилоты «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер управляли модифицированным болидом 2024 года SF-24, Ландо Норрис пилотировал адаптированную машину «Макларена» 2023 года MCL60.

Гонщики тестировали прототипы шин на сезон-2026 и использовали жесткие комплекты (C1, C2, C3).

Хэмилтон проехал 87 кругов (лучшее время – 1.15,930), Леклер – 86 (1.16,060), Норрис – 159 (1.15,215).

В среду за руль «Макларена » сядет Оскар Пиастри , а Хэмилтон и Леклер продолжат работать в болиде «Феррари».

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Фото: сайт «Пирелли»