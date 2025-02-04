Времена и фото Хэмилтона, Леклера и Норриса с тестов «Пирелли» в Барселоне
«Пирелли» поделилась фотографиями и информацией о шинных тестах в Барселоне.
Пилоты «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер управляли модифицированным болидом 2024 года SF-24, Ландо Норрис пилотировал адаптированную машину «Макларена» 2023 года MCL60.
Гонщики тестировали прототипы шин на сезон-2026 и использовали жесткие комплекты (C1, C2, C3).
Хэмилтон проехал 87 кругов (лучшее время – 1.15,930), Леклер – 86 (1.16,060), Норрис – 159 (1.15,215).
В среду за руль «Макларена» сядет Оскар Пиастри, а Хэмилтон и Леклер продолжат работать в болиде «Феррари».
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Фото: сайт «Пирелли»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Пирелли»
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