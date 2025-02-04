Жан Тодт: «Без понятия, лучше ли состав «Феррари» с Хэмилтоном, чем с Сайнсом»
Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт поделился мнением о замене Карлоса Сайнса на Льюиса Хэмилтона в составе Скудерии.
«Чего «Феррари» не хватает до победы? Немногого, очень немногого. Команда была очень близка к этому. Даже состав с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом – это хорошая пара пилотов. Безусловно, команда проигрывала не из-за гонщиков.
Конечно, и с Хэмилтоном состав по-прежнему высочайшего уровня. Будет ли он лучше, чем предыдущий? Без понятия. Увидим, каким будет уровень машины», – заявил Тодт.
Француз ответил на вопрос о том, как скажется на Леклере приход столь статусного напарника:
«Не думаю, что Льюис Хэмилтон на это повлияет. Для Шарля это возможность повысить мотивацию еще сильнее – похожее произошло с Джорджем Расселлом в «Мерседесе».
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