Хэмилтон впервые пилотирует болид «Феррари» 2024 года

Льюис Хэмилтон сел за руль модифицированной машины «Феррари» 2024 года SF-24.

Двухдневные заезды, в которых также примет участие Шарль Леклер , проходят 4 и 5 февраля на трассе «Барселона-Каталония » в рамках шинных тестов «Пирелли ». Семикратный чемпион «Формулы-1» обкатывает прототипы покрышек на сезон-2026.

Ожидается, что в ближайшие два дня Хэмилтон и Леклер также будут пилотировать болид 2023 года SF-23 в рамках тестов предыдущих машин.

Ранее Льюис тестировал лишь болид-2023 во Фьорано и Барселоне.

Хэмилтон попал в аварию на тестах «Феррари» в Барселоне

«Феррари» показала форму команды на сезон-2025