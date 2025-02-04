Хэмилтон впервые пилотирует болид «Феррари» 2024 года
Льюис Хэмилтон сел за руль модифицированной машины «Феррари» 2024 года SF-24.
Двухдневные заезды, в которых также примет участие Шарль Леклер, проходят 4 и 5 февраля на трассе «Барселона-Каталония» в рамках шинных тестов «Пирелли». Семикратный чемпион «Формулы-1» обкатывает прототипы покрышек на сезон-2026.
Ожидается, что в ближайшие два дня Хэмилтон и Леклер также будут пилотировать болид 2023 года SF-23 в рамках тестов предыдущих машин.
Ранее Льюис тестировал лишь болид-2023 во Фьорано и Барселоне.
Хэмилтон попал в аварию на тестах «Феррари» в Барселоне
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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