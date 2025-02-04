Нико Росберг о том, что его дочери болеют за Хэмилтона: «Не просто слабое место семьи – большая проблема»

Росберг подтвердил, что в его семье есть фанатки Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг ответил на вопрос о «слабом месте» семьи – том факте, что его дочери являются болельщицами Льюиса Хэмилтона .

«Так и есть. Это не просто слабое место. Это большая проблема», – сказал немец в NDR Talkshow.

Нико сообщил, что экс-напарник по «Мерседесу » всегда дарит его детям Барби на Рождество.

«Это мило с его стороны.

У нас была своего рода вражда. А теперь оба ребенка получают по огромной коробке подарков, которую он оставляет на пороге каждое Рождество. Это приятно.

Он должен оставаться за дверью. Но подарки пусть приносит», – пошутил Росберг.

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