Нико Росберг о том, что его дочери болеют за Хэмилтона: «Не просто слабое место семьи – большая проблема»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг ответил на вопрос о «слабом месте» семьи – том факте, что его дочери являются болельщицами Льюиса Хэмилтона.
«Так и есть. Это не просто слабое место. Это большая проблема», – сказал немец в NDR Talkshow.
Нико сообщил, что экс-напарник по «Мерседесу» всегда дарит его детям Барби на Рождество.
«Это мило с его стороны.
У нас была своего рода вражда. А теперь оба ребенка получают по огромной коробке подарков, которую он оставляет на пороге каждое Рождество. Это приятно.
Он должен оставаться за дверью. Но подарки пусть приносит», – пошутил Росберг.
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