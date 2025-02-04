«Заубер» откроет базу в Великобритании
Команда «Формулы-1» «Заубер» запустит третью базу перед ребрендингом в «Ауди».
С сезона-2026 «Заубер» будет выступать как заводской коллектив и пользоваться немецкими силовыми установками. Штаб-квартира команды останется в швейцарском Хинвиле, производство моторов – в немецком Нойбурге.
Еще одна база откроется в Великобритании – в том же регионе страны, где располагаются заводы семи других коллективов. База должна начать работу этим летом.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем