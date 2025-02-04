«Заубер» откроет базу в Великобритании

Команда «Формулы-1» «Заубер» запустит третью базу перед ребрендингом в «Ауди».

С сезона-2026 «Заубер» будет выступать как заводской коллектив и пользоваться немецкими силовыми установками. Штаб-квартира команды останется в швейцарском Хинвиле, производство моторов – в немецком Нойбурге.

Еще одна база откроется в Великобритании – в том же регионе страны, где располагаются заводы семи других коллективов. База должна начать работу этим летом.

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