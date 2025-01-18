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«Ауди» завершила процесс покупки «Заубера»

«Ауди» выкупила сто процентов акций «Заубера».

Ранее «Ауди» принадлежал не полный пакет акций компании, хотя изначальные условия всегда подразумевали завершение процедуры приобретения «Заубера» в преддверии 2026 года – именно тогда «Ауди» начнет выступать в «Ф-1» под собственным названием и в статусе заводской команды.

Официально о сумме сделки не сообщалось, но, согласно нескольким источникам, она составляет приблизительно €600 млн. Таким образом, сделка по покупке «Ауди» компании Sauber Holding AG была официально закрыта. При этом ранее сообщалось о продаже уже приобретенных акций «Ауди» инвестиционному фонду из Катара, что было сделано для привлечения дополнительных инвестиций.

Сезон-2025 станет для «Заубера» последним в «Формуле-1» под данным названием. Выступать за команду будут Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.

Над чем должны поработать команды «Ф-1» для рывка в 2025-м? Кстати, два болида уже готовы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-1
logoНико Хюлькенберг
logoЗаубер
logoАуди
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