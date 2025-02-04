Кими Антонелли: «Выбрал номер 12 из-за Сенны. Невероятный пилот, но также прекрасный человек»
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своем преклонении перед талантом трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенны.
«Я всегда с большой страстью относился к записям Сенны. Когда я рос, то смотрел все DVD с сезонами от 1980-х до 2000-х, и помню, как следил за Айртоном, и он по-настоящему выделялся.
Да, увы, мне не повезло увидеть самому, как он гоняется, то, когда я смотрел все эти видео, то понимал, какие же невероятные гонки он выдавал. Я также смотрел документалки и недавний сериал.
Он мой кумир из-за того, каким он был вне трассы, не только на ней. Невероятный пилот, но также прекрасный человек. Это меня вдохновило, и было бы так круто достичь хотя бы малой доли от того, что сделал он», – заявил 18-летний итальянец.
По словам Кими, он выбрал номер 12 для выступлений в «Ф-1» в честь Сенны:
«Это из-за Айртона.
Но я также использовал этот номер в «формулах». Я сразу же начал гоняться под ним в «Ф-4», и все сработало довольно хорошо. Надеюсь, так продолжится и в «Ф-1».
Кроме того, мне было 12 лет, когда я присоединился к молодежной программе «Мерседеса» – есть и такой фактор».
Сенна использовал номер 12 в 1985-1988 годах в составе «Лотуса» и «Макларена». На Гран-при Португалии-1985 бразилец одержал свою первую победу.
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