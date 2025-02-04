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Кими Антонелли: «Выбрал номер 12 из-за Сенны. Невероятный пилот, но также прекрасный человек»

Антонелли сообщил, что выбрал номер в «Ф-1» из-за Сенны.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своем преклонении перед талантом трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенны.

«Я всегда с большой страстью относился к записям Сенны. Когда я рос, то смотрел все DVD с сезонами от 1980-х до 2000-х, и помню, как следил за Айртоном, и он по-настоящему выделялся.

Да, увы, мне не повезло увидеть самому, как он гоняется, то, когда я смотрел все эти видео, то понимал, какие же невероятные гонки он выдавал. Я также смотрел документалки и недавний сериал.

Он мой кумир из-за того, каким он был вне трассы, не только на ней. Невероятный пилот, но также прекрасный человек. Это меня вдохновило, и было бы так круто достичь хотя бы малой доли от того, что сделал он», – заявил 18-летний итальянец.

По словам Кими, он выбрал номер 12 для выступлений в «Ф-1» в честь Сенны:

«Это из-за Айртона.

Но я также использовал этот номер в «формулах». Я сразу же начал гоняться под ним в «Ф-4», и все сработало довольно хорошо. Надеюсь, так продолжится и в «Ф-1».

Кроме того, мне было 12 лет, когда я присоединился к молодежной программе «Мерседеса» – есть и такой фактор».

Сенна использовал номер 12 в 1985-1988 годах в составе «Лотуса» и «Макларена». На Гран-при Португалии-1985 бразилец одержал свою первую победу.

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Кими Антонелли получил водительские права

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Мерседес»
logoАйртон Сенна
logoЛотус
logoМакларен
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Португалии
logoФормула-1
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