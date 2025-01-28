Кими Антонелли получил водительские права
Новичок «Мерседеса» поделился этим событием в своих соцсетях, сопроводив фотографию за рулем учебного автомобиля подписью: «Миссия выполнена».
Примечательно, что Антонелли стал вторым гонщиком после Макса Ферстаппена, который получил суперлицензию для выступлений в «Формуле-1» раньше, чем обычные водительские права.
После того, как Ферстаппен дебютировал в «Ф-1» в возрасте 17 лет и 166 дней, в ФИА внесли поправки в регламент, согласно которым суперлицензию гонщик может получить только после того, как ему исполнится 18 лет.
Однако в 2024 году ФИА внесла еще одну поправку в регламент, позволяющую гонщику получить суперлицензию до достижения 18 лет, если его талант не подвергается сомнению.
Фото: соцсети Андреа Кими Антонелли
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