Кими Антонелли получил водительские права

Антонелли сдал экзамен на водительские права.

Новичок «Мерседеса » поделился этим событием в своих соцсетях, сопроводив фотографию за рулем учебного автомобиля подписью: «Миссия выполнена».

Примечательно, что Антонелли стал вторым гонщиком после Макса Ферстаппена , который получил суперлицензию для выступлений в «Формуле-1» раньше, чем обычные водительские права.

После того, как Ферстаппен дебютировал в «Ф-1» в возрасте 17 лет и 166 дней, в ФИА внесли поправки в регламент, согласно которым суперлицензию гонщик может получить только после того, как ему исполнится 18 лет.

Однако в 2024 году ФИА внесла еще одну поправку в регламент, позволяющую гонщику получить суперлицензию до достижения 18 лет, если его талант не подвергается сомнению.

Фото: соцсети Андреа Кими Антонелли

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