Роб Маршалл: «За «Макларен» болеют из-за Сенны, Проста и Хаккинена, для «Ред Булл» и «Мерседеса» история не так важна»

Маршалл сравнил отношение фанатов к «Макларену» и «Ред Булл».

Технический директор «Макларена» Роб Маршалл, ранее работавший в «Ред Булл», рассказал о роли истории в «Формуле-1».

«Приятно, когда тебя куда-то приглашают, но на решетке есть лишь несколько команд с настоящим, реальным наследием, долгой и славной историей. У «Феррари» такого в избытке, то же касается «Макларена» и «Уильямса». Думаю, «Альпин » может о подобном заявить, но организация меняла названия очень часто.

Но, если говорить о «Макларене », есть имя, гонщики, история, спорные моменты – многие люди являются болельщиками «Макларена». Если спросить, почему они болеют за «Макларен», они ответят, что из-за Сенны и Проста или из-за Хаккинена. Не обязательно из-за Ландо [Норриса] и Оскара [Пиастри].

Фанаты «Ред Булл », к примеру – фанаты настоящего. Немногие скажут, что болеют из-за Феттеля или Макса [Ферстаппена]. Дело не только в том, что у команды не столь долгая и разнообразная история – просто она не кажется такой же важной для кого-либо. Хотя недавняя история феноменальна.

Пожалуй, то же можно сказать о «Мерседесе». У «Мерседеса» фантастическая недавняя история, однако люди не оглядываются на историю «Мерседеса» с той же гордостью, с какой рассматривают историю «Уильямса», хотя с точки зрения результатов «Уильямс» в некотором смысле в подвешенном состоянии уже какое-то количество лет.

Многие любят «Уильямс», многие хотели бы, чтобы «Уильямс» выступал хорошо, в том числе я. Автоспорт стал бы лучше с сильным «Уильямсом». «Уильямс» прибавляет, и это здорово. Не хочу, чтобы команда слишком сильно прибавила – лучше чуть-чуть (смеется).

Я точно предпочту борьбу с «Уильямсом», чем с командой, которая не так уж много значит. Сражения с «Уильямсом» и «Феррари» – это была бы фантастика», – отметил специалист.

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