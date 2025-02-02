Хуан-Пабло Монтойя: «Если бы мне пришлось поставить все свои деньги на чемпиона 2025 года – я бы выбрал Ландо Норриса»
Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что сейчас, перед началом сезона, когда возможности команд еще не известны, главным претендентом на победу он считает «Макларен» и Ландо Норриса.
«Если бы мне пришлось поставить все свои деньги на победителя чемпионата 2025 года – я бы поставил на Ландо Норриса. В конце прошлого сезона он повзрослел, он стал опытнее, а у «Макларена» есть небольшое преимущество над остальными командами.
При этом Оскару Пиастри нужно обгонять Норриса, чтобы укрепить свои позиции в команде. Если Пиастри пару раз обойдет Норриса в квалификациях, это придаст ему уверенности в себе. Гоночный темп Норриса лучше, чем у Пиастри, но если Оскар обойдет напарника в квалификации, а затем выиграет гонку за счет правильной стратегии, он тем самым может залезть Норрису в голову и заставить его начать допускать ошибки», – рассказал Монтойя.
Последнее испытание Хэмилтона: доказать, что он в «Феррари» не ради рекламы
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий