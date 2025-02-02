Хуан-Пабло Монтойя: «Если бы мне пришлось поставить все свои деньги на чемпиона 2025 года – я бы выбрал Ландо Норриса»

Монтойя считает Норриса фаворитом в борьбе за титул.

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что сейчас, перед началом сезона, когда возможности команд еще не известны, главным претендентом на победу он считает «Макларен » и Ландо Норриса .

«Если бы мне пришлось поставить все свои деньги на победителя чемпионата 2025 года – я бы поставил на Ландо Норриса. В конце прошлого сезона он повзрослел, он стал опытнее, а у «Макларена» есть небольшое преимущество над остальными командами.

При этом Оскару Пиастри нужно обгонять Норриса, чтобы укрепить свои позиции в команде. Если Пиастри пару раз обойдет Норриса в квалификациях, это придаст ему уверенности в себе. Гоночный темп Норриса лучше, чем у Пиастри, но если Оскар обойдет напарника в квалификации, а затем выиграет гонку за счет правильной стратегии, он тем самым может залезть Норрису в голову и заставить его начать допускать ошибки», – рассказал Монтойя .

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