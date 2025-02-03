Гюнтер Штайнер: «Лучше пригласить Переса в «Кадиллак», чем возрастного новичка»

Штайнер предложил «Кадиллаку» обратить внимание на Переса.

Экс-гонщик «Ред Булл » Серхио Перес может вернуться в «Формулу-1» в 2026 году вместе с новой командой «Кадиллак», убежден бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер .

«Кадиллаку» нужен человек с опытом. Чеко побывал в нескольких командах, провел долгое время [в «Ф-1»]. Он знает, как все устроено. Он способен сильно помочь», – заявил эксперт.

Штайнер также высказался о вероятном переходе в «Кадиллак» пилота «Индикара » Колтона Херты, которому в начале сезона-2026 исполнится 26 лет:

«Может, пригласить [Переса], дать ему однолетний контракт. Это гораздо лучше, чем взять возрастного новичка. Для Чеко это шанс.

И к тому времени у него будет год, чтобы переварить поражение от Макса [Ферстаппена]. Он восстановится и, возможно, снова прибавит. Я бы сказал, он способен представлять ценность для «Кадиллака».

Надо оставаться реалистами. Если сражаешься за одно очко, потому что машина не позволяет бороться за что-то большее – это одно дело. Если же при этом напарник в том же болиде побеждает в гонках – это другая ситуация с психологической точки зрения, другое давление.

Чеко очень хорошо выступал в «Форс-Индии» – или как там называлась команда, «Рейсинг Пойнт». В роли андердога он всегда превосходил ожидания. Он не справился с давлением топ-команды. Может, дело в зоне комфорта, которой у него не было. Может, он окажется в лучшем положении».

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