Гюнтер Штайнер: «Лучше пригласить Переса в «Кадиллак», чем возрастного новичка»
Экс-гонщик «Ред Булл» Серхио Перес может вернуться в «Формулу-1» в 2026 году вместе с новой командой «Кадиллак», убежден бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
«Кадиллаку» нужен человек с опытом. Чеко побывал в нескольких командах, провел долгое время [в «Ф-1»]. Он знает, как все устроено. Он способен сильно помочь», – заявил эксперт.
Штайнер также высказался о вероятном переходе в «Кадиллак» пилота «Индикара» Колтона Херты, которому в начале сезона-2026 исполнится 26 лет:
«Может, пригласить [Переса], дать ему однолетний контракт. Это гораздо лучше, чем взять возрастного новичка. Для Чеко это шанс.
И к тому времени у него будет год, чтобы переварить поражение от Макса [Ферстаппена]. Он восстановится и, возможно, снова прибавит. Я бы сказал, он способен представлять ценность для «Кадиллака».
Надо оставаться реалистами. Если сражаешься за одно очко, потому что машина не позволяет бороться за что-то большее – это одно дело. Если же при этом напарник в том же болиде побеждает в гонках – это другая ситуация с психологической точки зрения, другое давление.
Чеко очень хорошо выступал в «Форс-Индии» – или как там называлась команда, «Рейсинг Пойнт». В роли андердога он всегда превосходил ожидания. Он не справился с давлением топ-команды. Может, дело в зоне комфорта, которой у него не было. Может, он окажется в лучшем положении».
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