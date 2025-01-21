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Жак Вильнев о Пересе: «С «Формулой-1» покончено, он никогда туда не вернется»

Вильнев уверен – Перес не вернется в «Ф-1».

Чемпион 1997 года считает, что Серхио Перес потерял мотивацию и скорость еще несколько лет назад, и мог бы раньше закончить карьеру. Но затем получил приглашение от «Ред Булл», что придало ему импульс, которого хватило еще на пару лет.

«Серхио Пересу стоит просто забрать деньги и наслаждаться жизнью. С «Формулой-1» покончено, он никогда туда не вернется.

На самом деле Перес уже закончил в тот момент, когда его пригласили в «Ред Булл». Но переход в «Ред Булл» стал для него небольшой вспышкой, пробудил голод до побед, и этого в итоге хватило на пару лет, чтобы выступать намного лучше, чем он делал это раньше. Но потом он просто выдохся», – рассказал Вильнев.

Финансам «Ред Булл» в «Ф-1» без спонсоров Переса предрекали крах. Угрозы оправдались?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЖак Вильнев
logoСерхио Перес
logoРед Булл
logoФормула-1
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