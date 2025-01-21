Жак Вильнев о Пересе: «С «Формулой-1» покончено, он никогда туда не вернется»
Вильнев уверен – Перес не вернется в «Ф-1».
Чемпион 1997 года считает, что Серхио Перес потерял мотивацию и скорость еще несколько лет назад, и мог бы раньше закончить карьеру. Но затем получил приглашение от «Ред Булл», что придало ему импульс, которого хватило еще на пару лет.
«Серхио Пересу стоит просто забрать деньги и наслаждаться жизнью. С «Формулой-1» покончено, он никогда туда не вернется.
На самом деле Перес уже закончил в тот момент, когда его пригласили в «Ред Булл». Но переход в «Ред Булл» стал для него небольшой вспышкой, пробудил голод до побед, и этого в итоге хватило на пару лет, чтобы выступать намного лучше, чем он делал это раньше. Но потом он просто выдохся», – рассказал Вильнев.
Финансам «Ред Булл» в «Ф-1» без спонсоров Переса предрекали крах. Угрозы оправдались?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем