Отец Переса: «Единственное, что могу вам сказать – карьера Серхио в «Ф-1» еще не закончена»
Отец Переса намекнул на возвращение Серхио в «Ф-1» в будущем.
Антонио Перес Гарибай прокомментировал потерю места в «Ред Булл» Серхио Пересом. При этом заявив, что в будущем его сын еще может вернуться в «Формулу-1».
«Все будет замечательно. Серхио мексиканец, он является самым узнаваемым в мире латиноамериканцем – его популярность превышает популярность футболистов и звезд шоу-бизнеса.
Мы еще не видели лучшую версию Серхио Переса. Все будут очень рады и будут гордиться им. То, что Чеко сделал в прошлом, уже в прошлом. Дальше же нас ждет исторический момент, уверяю вас.
Переса ждут большие свершения. И единственное, что я могу вам сказать – карьера Чеко в «Ф-1» еще не закончена», – рассказал Перес-старший.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
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