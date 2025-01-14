Отец Переса: «Единственное, что могу вам сказать – карьера Серхио в «Ф-1» еще не закончена»

Отец Переса намекнул на возвращение Серхио в «Ф-1» в будущем.

Антонио Перес Гарибай прокомментировал потерю места в «Ред Булл» Серхио Пересом. При этом заявив, что в будущем его сын еще может вернуться в «Формулу-1».

«Все будет замечательно. Серхио мексиканец, он является самым узнаваемым в мире латиноамериканцем – его популярность превышает популярность футболистов и звезд шоу-бизнеса.

Мы еще не видели лучшую версию Серхио Переса . Все будут очень рады и будут гордиться им. То, что Чеко сделал в прошлом, уже в прошлом. Дальше же нас ждет исторический момент, уверяю вас.

Переса ждут большие свершения. И единственное, что я могу вам сказать – карьера Чеко в «Ф-1» еще не закончена», – рассказал Перес-старший.

Финансам «Ред Булл» в «Ф-1» без спонсоров Переса предрекали крах. Угрозы оправдались?