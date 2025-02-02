Гидо ван дер Гарде о переходе Хэмилтона: «Считаю, что у «Феррари» будет сильнейший состав пилотов в этом сезоне»

Ван дер Гарде оценил будущее соперничество Хэмилтона с Леклером.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Льюис совершил смелый ход, решившись перейти в «Феррари» из «Мерседеса ». И что в итальянской команде его ждет сложное испытание в борьбе с новым напарником.

«Это был очень смелый ход. И здорово, что Льюис решился на такой шаг. Ведь в «Мерседесе» ему было вполне комфортно. Он был там первым номером, хоть прошлый сезон и вышел для него тяжелым с точки зрения борьбы с напарником и работы с командой.

Я думаю, сейчас он предельно мотивирован ему не терпится начать новый сезон. Тем более в окружении новых людей. Ведь работа в британской команде сильно отличается от работы в итальянской команде.

Я также полагаю, что нас ждет захватывающее сражение Хэмилтона с Леклером . Шарль невероятно хорош в квалификациях, и я думаю, что Шарль и Льюис могут многому друг у друга научиться. Леклеру, очевидно, будет чему поучиться у Льюиса с точки зрения умений проводить гонки. Ведь если Льюису удается поймать свой темп за рулем болида, победить его становится почти невозможно.

При этом с точки зрения квалификационной скорости Льюис все еще может чему-то научиться у Леклера, так что я думаю, что они в определенной степени могут дополнять друг друга. Я считаю, что у «Феррари» будет сильнейший состав пилотов в этом сезоне», – рассказал ван дер Гарде .

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