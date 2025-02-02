Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
Редкий болид «Мерседеса» продали за рекордную сумму.
В рамках проведенного аукциона владельца сменил болид «Мерседеса» W196 R. Сумма сделки составила $53.01 млн, что является рекордом для болидов «Формулы-1».
Болид W196 R изначально был построен для выступлений «Мерседеса» в «Формуле-1» в 1954 году. За рулем такой машины выступали Хуан-Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс.
На данный момент в мире существует всего четыре болида W196 R
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
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