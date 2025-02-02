В «Уильямсе» подтвердили проведение тестов на машине 2023 года

«Уильямс» проведет тесты на болиде 2023 года.

Тесты будут проходить на трассе «Барселона-Каталония ». Для новичка команды Карлоса Сайнса это будет первой возможность поработать с инженерами непосредственно на трассе после одного дня тестов в прошлом году в Абу-Даби.

Точная дата проведения тестов не сообщается. Презентация болида «Уильямса » 2025 года намечена на 14 февраля.

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