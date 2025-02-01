Тото Вольфф: «Календаря Боттаса в стиле ню больше не будет. Если Валттери хочет, пусть оставит уродливый маллет»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что Валттери Боттас, вернувшийся в команду как резервный пилот, перестанет выпускать календарь с собственными обнаженными фото, но может сохранить своеобразную прическу.
«Мы «Мерседес», так что, пожалуй, календаря в стиле ню больше не будет. Мы это сообщили, но он должен оставаться собой.
И, если он хочет оставить уродливый маллет, пусть оставит», – заявил менеджер.
Вольфф также высказался об обязанностях Боттаса:
«Роль Валттери частично будет заключаться в том, чтобы следить за Кими [Антонелли]. Быть наставником, наблюдать за тем, что происходит на трассе. А Кими будет учиться у Валттери и Джорджа [Расселла]».
Боттас в сезоне-2025 будет резервным пилотом для трех команд – «Мерседеса», «Макларена» и «Уильямса»
Боттас выступит за «Мерседес» на демонстрационных заездах в Австралии
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий