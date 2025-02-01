Тото Вольфф: «Календаря Боттаса в стиле ню больше не будет. Если Валттери хочет, пусть оставит уродливый маллет»

Вольфф рассказал об отношении к уникальному стилю Боттаса.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что Валттери Боттас , вернувшийся в команду как резервный пилот, перестанет выпускать календарь с собственными обнаженными фото, но может сохранить своеобразную прическу.

«Мы «Мерседес», так что, пожалуй, календаря в стиле ню больше не будет. Мы это сообщили, но он должен оставаться собой.

И, если он хочет оставить уродливый маллет, пусть оставит», – заявил менеджер.

Вольфф также высказался об обязанностях Боттаса:

«Роль Валттери частично будет заключаться в том, чтобы следить за Кими [Антонелли ]. Быть наставником, наблюдать за тем, что происходит на трассе. А Кими будет учиться у Валттери и Джорджа [Расселла]».

Боттас в сезоне-2025 будет резервным пилотом для трех команд – «Мерседеса», «Макларена» и «Уильямса»

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