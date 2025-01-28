Боттас в сезоне-2025 будет резервным пилотом для трех команд – «Мерседеса», «Макларена» и «Уильямса»

Боттас будет резервистом для трех команд «Ф-1».

Финн провел прошлый сезон в составе «Заубера», после чего потерял место среди постоянных участников чемпионата.

В итоге Боттас принял предложение «Мерседеса » и вернулся в команду, в которой провел много лет, но уже в качестве резервного пилота.

При этом в рамках соглашения «Мерседеса» с «Маклареном » и «Уильямсом », немецкая команда может предоставить своего резервного гонщика своим партнерам в случае возникновения такой необходимости.

Если кто-то из пилотов «Макларена» и «Уильямса» не сможет принять участие в одной из гонок по ходу предстоящего сезона, в качестве замены будет использован именно Боттас .

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