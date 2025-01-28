Боттас выступит за «Мерседес» на демонстрационных заездах в Австралии

Боттас проведет демонстрационные заезды в Австралии.

Резервный пилот «Мерседеса » будет управлять автомобилем 190E для «ДТМ ». Данный автомобиль в прошлом участвовал в гонке «1000 миль Батерста».

Заезды пройдут в рамках гоночного фестиваля в Аделаиде, который состоится за неделю до Гран-при Австралии.

От босса «Феррари» требуют восьмой титул для Хэмилтона. И как справляется этот добряк?