Боттас выступит за «Мерседес» на демонстрационных заездах в Австралии
Боттас проведет демонстрационные заезды в Австралии.
Резервный пилот «Мерседеса» будет управлять автомобилем 190E для «ДТМ». Данный автомобиль в прошлом участвовал в гонке «1000 миль Батерста».
Заезды пройдут в рамках гоночного фестиваля в Аделаиде, который состоится за неделю до Гран-при Австралии.
От босса «Феррари» требуют восьмой титул для Хэмилтона. И как справляется этот добряк?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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