Квят проведет тесты в «Формуле Е» в составе «Пенске»
Бывший пилот «Формулы-1» в предстоящем сезоне проведет достаточно мало гонок. После того, как «Ламборгини» снялась с участия в WEC, у Квята, который остается пилотом этой команды, в расписании остались только выступления в американской серии гонок на выносливость IMSA.
Теперь же, как сообщает The Race, Квят собирается в феврале выступить за «Пенске» в одной из дополнительных практик – к участию будут допущены гонщики, не выступающие в «Формуле Е» в данный момент.
Квят должен сесть за руль Максимилиана Гюнтера команды «Пенске» – 40-минутная сессия запланирована на четверг, 13 февраля. За неделю до этого Квят пройдет процедуру подгонки сиденья поработал на симуляторе на базе команды в Париже.
Согласно источникам издания, Квят, который уже имеет опыт тестов в «Формуле Е», теперь настроен более решительно и намерен заполучить место основного пилота в «Формуле Е» в 2026 году.
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