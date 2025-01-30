Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли будет трудно оправдать все эти ожидания»

Монтойя ждет трудный сезон для Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что новичку «Мерседеса » будет сложно оправдать ожидания болельщиков и журналистов, учитывая то, с какой репутацией итальянец пришел в чемпионат и как высоко его котируют в «Мерседесе».

«Кими Антонелли будет трудно оправдать все эти ожидания общественности. Это будет действительно непросто.

Ему хватит скорости, чтобы очень хорошо выступать, но со скоростью приходят и аварии. Было много разговоров, что (в рамках частных тестов с «Мерседесом») он разбил довольно много старых болидов.

Думаю, он полностью вовлечен в работу – и если Кими сможет контролировать свои эмоции, понимая, что ему понадобится какое-то время, чтобы начать добиваться результата, то тогда, я думаю, у него все будет нормально.

Если же он захочет выйти на старт и сразу всех победить, это очень быстро может привести к противоположному результату. Вопрос в том, будет ли кто-то рядом с ним, кто сможет сказать ему: «Спокойно, тигр, притормози».

У Кими есть время, так что ему нет необходимости самому загонять себя в плохие ситуации. Но я думаю, есть шанс того, что с ним могут случаться неловкие ситуации. Поскольку он уже показал, что может быть очень быстр, и при этом показал, что будет совершать ошибки. Если едешь быстро – попадаешь в аварии. Не попадаешь в аварии – но едешь медленно.

Ему нужно найти правильный баланс, чтобы оставаться быстрым, но при этом не перегибать палку. При этом когда в напарниках у тебя кто-то вроде Расселла , который находится в своем прайме и уже давно выступает за эту команду, просто тебе в такой ситуации не будет. И приоритет команда никому отдавать не будет.

У тебя есть вот такие условия – и ты должен выжимать максимум. У тебя будут как хорошие, так и плохие, а также посредственные гоночные уик-энды. И тебе нужно учиться выжимать как можно больше из имеющихся возможностей», – рассказал Монтойя .

«Крестный отец» Льюис, косплей от Кларксона и шутки над Леклером: старт Хэмилтона в «Феррари» через мемы