Джонни Херберт: «Следующий сезон – лучший шанс «Макларена» и Норриса выиграть чемпионский титул»

Херберт считает Норриса главным претендентом на титул в 2025 году.

Бывший пилот «Формулы-1» уверен, что у «Макларена» есть все необходимое, чтобы в следующем сезоне оказаться быстрейшей командой в пелотоне, а Ландо Норрис, с учетом полученного опыта, будет фаворитом в борьбе за титул.

«Ландо Норрис . Все, что ему нужно сделать – это начать активнее работать локтями, расчищая себе путь, и он станет совершенным гонщиком, без слабых мест.

Оскар Пиастри , вероятно, не будет помогать своему напарнику. Ландо усвоил все уроки и услышал все, что должен был. В данный момент у Ландо есть предельная скорость, которую Оскар, по крайней мере пока, не демонстрировал на протяжении всего сезона. Так что да, следующий сезон станет реальным шансом Норриса.

Следующий сезон – лучший шанс «Макларена» выиграть чемпионский титул. Потому что в 2026 году, с учетом нового регламента и новых разработок, все слишком неопределенно.

При этом я не вижу причин, по которым «Макларен» не смог бы сохранить тот темп, который они набрали в этом году. У них хорошая инфраструктура, одна из лучших в «Формуле-1», в команде собраны отличные специалисты – есть все необходимое, чтобы справиться с задачей и в том числе подготовиться к сезону-2026. Так что мы вполне может увидеть возвращение тех времен, когда именно «Макларен » был лучшей командой пелотона», – рассказал Херберт .

Самая честная стата о сезоне каждого гонщика «Ф-1»: один пилот – один факт