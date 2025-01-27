Гюнтер Штайнер: «Если Лоусон попытается победить Ферстаппена – у него ничего не получится»
Бывший руководитель «Хааса» считает, что Лиам Лоусон, который готовится провести свой первый полноценный сезон в «Формуле-1», должен трезво оценивать свои возможности и не ставить перед собой цели опередить Макса Ферстаппена.
«Если Лиам попытается победить Макса – ну, удачи ему в этом! Этого пока никому не удавалось, так что если Лиам достаточно умен, он примет роль второго номера и постарается как можно большему научиться за этот год, а также оказаться как можно ближе к Максу с точки зрения скорости.
Так что ему нужно смириться и ясно смотреть на ситуацию. Это его единственный шанс. В противном случае он будет пытаться делать все то же, что и его предшественники – победить Макса. И, как я уже говорил, удачи с этим. Потому что этого не случится. У Лоусона просто ничего не получится. Гонщик должен быть реалистом и хорошо понимать, что он может сделать, а что нет. Но Лоусон молодец и прикладывает усилия для того, чтобы выступать как можно лучше», – рассказал Штайнер.
Жак Вильнев: «Лоусон должен отставать от Ферстаппена на одну-две позиции, не больше»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий