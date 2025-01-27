Гюнтер Штайнер: «Если Лоусон попытается победить Ферстаппена – у него ничего не получится»

Штайнер посоветовал Лоусону принять роль второго номера в «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса » считает, что Лиам Лоусон , который готовится провести свой первый полноценный сезон в «Формуле-1», должен трезво оценивать свои возможности и не ставить перед собой цели опередить Макса Ферстаппена .

«Если Лиам попытается победить Макса – ну, удачи ему в этом! Этого пока никому не удавалось, так что если Лиам достаточно умен, он примет роль второго номера и постарается как можно большему научиться за этот год, а также оказаться как можно ближе к Максу с точки зрения скорости.

Так что ему нужно смириться и ясно смотреть на ситуацию. Это его единственный шанс. В противном случае он будет пытаться делать все то же, что и его предшественники – победить Макса. И, как я уже говорил, удачи с этим. Потому что этого не случится. У Лоусона просто ничего не получится. Гонщик должен быть реалистом и хорошо понимать, что он может сделать, а что нет. Но Лоусон молодец и прикладывает усилия для того, чтобы выступать как можно лучше», – рассказал Штайнер .

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