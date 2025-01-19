Жак Вильнев: «Лоусон должен отставать от Ферстаппена на одну-две позиции, не больше»

Вильнев поделился мнением о целях Лоусона на сезон-2025.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что новичок «Ред Булл » Лиам Лоусон обязан дать результат и не уступать Ферстаппену так, как это происходило с Серхио Пересом. Поскольку в противном случае его карьера за «Ред Булл» окажется не слишком продолжительной.

«Для Лиама Лоусона это большой шанс, большая возможность. Однако я сам неоднократно видел, как гонщики, сходу оказываясь в топ-команде, в итоге очень быстро ломались.

Посмотрим, насколько Лоусон будет психологически устойчив и насколько хорош он на самом деле. Ведь пока мы этого не знаем. То есть, его выступления в «Формуле-2» и в Японии вообще не имеет смысл учитывать, да и гонки, в которых ориентиром для него был Цунода , тоже.

По контракту Лоусон попал в «Ред Булл», чтобы помогать Ферстаппену. Но у себя в голове, я уверен, он думает иначе. У себя в голове он попал в «Ред Булл», чтобы в итоге заменить Ферстаппена, так что он постарается быть жестким и быстрым. Надеюсь, ему удастся оказать какое-то давление на Макса, ведь тогда и сам Макс станет еще быстрее, что поможет команде добиться прогресса.

Если их машина окажется недостаточно быстрой для борьбы за титул – потому что если окажется, Лоусон будет обязан занимать как минимум второе место в чемпионате, – то тогда хорошим результатом для Лоусона станет отставание от Макса на одну-две позиции. Но не больше. Потому что если вы выигрываете гонки, то зарабатываете много очков – намного больше других. И разница по очкам между первым и вторым местом довольно большая. Если же вы боретесь за 3-4-5 места, разница в очках уже должна быть намного меньше», – рассказал Вильнев .

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