Жак Вильнев: «Величайшего гонщика всех времен не существует. Три титула во времена Стюарта и Фиттипальди могут стоить 5-6 титулов сейчас»

Вильнев высказался о сравнении гонщиков из разных эпох.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года не согласился с тем, что если Льюис Хэмилтон сумеет достичь успеха с «Феррари» и станет восьмикратным чемпионом, по титулам обогнав Михаэля Шумахера , то его можно будет считать величайшим гонщиком в истории «Ф-1»:

«Величайшего гонщика всех времен просто не существует. Потому что за это время болиды слишком сильно эволюционировали, они просто слишком разные.

Давайте возьмем кого-нибудь вроде Джеки Стюарта . Его карьера действительно впечатляет, ведь он сумел стать трехкратным чемпионом в те времена, когда в течение сезона сразу несколько гонщиков «Формулы-1» либо погибали, либо получали очень серьезные травмы в авариях, а машины ломались в половине гонок.

И даже в таких условиях он сумел очень много всего выиграть. То же самое можно сказать о Фиттипальди , и так далее. В каком-то смысле три титула в те времена стоят больше пяти или шести титулов в современной «Формуле-1».

Не придает Вильнев значения и обновляющимся рекордам по количеству побед и набранных очков – снова из-за разницы в системах:

«Если сейчас в вашем распоряжении оказывается более совершенная машина, вы можете выиграть до 24 гонок за сезон, в то время как раньше могли выиграть лишь 15 – просто потому, что гонок в календаре «Ф-1» стало больше.

Так что все эти цифры тоже искажают истинное положение вещей. И то же самое с количеством набранных очков. Сейчас за победу дают 25 очков, а раньше давали 8, потом 9, потом 10. Все это искажает общую картину. Невозможно сравнивать разные эпохи «Ф-1» между собой».

Итоги первой недели Хэмилтона в «Феррари»: что известно?