Команда «Порше-Пенске» выиграла гонку «24 часа Дайтоны» второй год подряд

«Порше-Пенске» выиграла гонку «24 часа Дайтоны».

Победу в заезде одержал экипаж под №7, в составе которого выступают Фелипе Наср , Ник Тэнди и Лоран Вантур. При этом решающий обгон в борьбе за победу Фелипе Наср, заканчивавший гонку в составе своего экипажа, совершил всего за 22 минуты до окончания заезда – сумев обойти второй экипаж «Порше-Пенске» (Кэмбэлл, Жамине, Эстре).

Однако команде «Порше-Пенске» не удалось сделать дубль. Машина «Мейер-Шарк Акура» под управлением Тома Бломквиста обошла второй экипаж «Порше-Пенске» за 10 минут до финиша.

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