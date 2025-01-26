Марио Андретти: «Знаю наверняка, что в «Астон Мартин» хотели бы заполучить Ферстаппена, и я их понимаю»

Марио Андретти оценил вероятность перехода Ферстаппена в «Астон Мартин».

Чемпион «Формулы-1» 1978 года отметил, что понимает стремление владельца команды Лоренса Стролла вслед за Ньюи заполучить и Макса Ферстаппена .

Ранее в британской прессе появились сообщения о том, что «Астон Мартин » готовит для Ферстаппена очень щедрое предложение.

«Я знаю наверняка, что в «Астон Мартин» хотели бы заполучить Ферстаппена. Будем честны, если вы окружите себя людьми, которые доказали свою состоятельность, и что они лучшие в своем деле, то хороший результат вам будет практически гарантирован.

Опять же, будем честны – а кто бы не захотел заполучить в свою команду Эдриана Ньюи и Макса Ферстаппена? Я бы отдал правую руку за то, чтобы они оказались в моей команде. Так что да, я понимаю «Астон Мартин».

Если бы мне нужно было подписать кого-то одного, я бы не раздумывая выбрал Ньюи. У меня был опыт работы с ним, я хорошо его знаю – и знаю, насколько он талантлив. За карьеру у меня была возможность поработать со многими талантливыми людьми, и Ньюи – лучший из тех, с кем я работал», – рассказал Андретти .

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