Ландо Норрис: «В прошлом году был близок к титулу. В новом сезоне я готов вернуться в борьбу»
Пилот «Макларена» сумел составить конкуренцию Максу Ферстаппену в прошлом сезоне, однако итоговое отставание все равно получилось достаточно большим. При этом «Макларену» по итогам чемпионата удалось выиграть Кубок конструкторов.
По словам Норриса, в новом сезоне он постарается прибавить и совершить новую попытку одержать победу в личном зачете.
«Как бы мне ни хотелось вообще каждый год выигрывать Кубок конструкторов для команды, все-таки самое главное для гонщика – это победа в личном зачете. Для того, чтобы добиться успеха и выиграть чемпионат, у тебя за спиной должна стоять отличная команда. У меня такая команда есть.
В прошлом году я был близок к титулу. Да, в итоге я все равно немного отстал, но я чувствовал запах возможной победы. У меня было такое чувство, вроде: «Ага, так вот на что это похоже». И титул был в пределах досягаемости.
В этом году мне нужно кое-что поправить, поработать над некоторыми вещами, и в новом сезоне вернуться в борьбу, став сильнее», – рассказал Норрис.
Ландо Норрис: «Ред Булл» бы выиграл Кубок конструкторов, если бы у них было два гонщика уровня Ферстаппена»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий