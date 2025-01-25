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Ландо Норрис: «В прошлом году был близок к титулу. В новом сезоне я готов вернуться в борьбу»

Норрис рассказал о стремлении стать чемпионом «Формулы-1».

Пилот «Макларена» сумел составить конкуренцию Максу Ферстаппену в прошлом сезоне, однако итоговое отставание все равно получилось достаточно большим. При этом «Макларену» по итогам чемпионата удалось выиграть Кубок конструкторов.

По словам Норриса, в новом сезоне он постарается прибавить и совершить новую попытку одержать победу в личном зачете.

«Как бы мне ни хотелось вообще каждый год выигрывать Кубок конструкторов для команды, все-таки самое главное для гонщика – это победа в личном зачете. Для того, чтобы добиться успеха и выиграть чемпионат, у тебя за спиной должна стоять отличная команда. У меня такая команда есть.

В прошлом году я был близок к титулу. Да, в итоге я все равно немного отстал, но я чувствовал запах возможной победы. У меня было такое чувство, вроде: «Ага, так вот на что это похоже». И титул был в пределах досягаемости.

В этом году мне нужно кое-что поправить, поработать над некоторыми вещами, и в новом сезоне вернуться в борьбу, став сильнее», – рассказал Норрис.

Ландо Норрис: «Ред Булл» бы выиграл Кубок конструкторов, если бы у них было два гонщика уровня Ферстаппена»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакларен
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