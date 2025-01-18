Ландо Норрис: «Ред Булл» бы выиграл Кубок конструкторов, если бы у них было два гонщика уровня Ферстаппена»
Пилот «Макларена», который в прошлом сезоне боролся с Максом за титул чемпионат, но потерпел поражение, высказался о перестановках в составе обеих команд «Ред Булл».
Норрис признал, что если бы результаты напарника Ферстаппена в прошлом году были бы лучше, то «Макларену» не удалось бы выиграть Кубок конструкторов.
«Вероятно, «Ред Булл» бы выиграл Кубок конструкторов, если бы у них было два гонщика такого уровня, как Макс. Это ясно и очевидно. И это показывает, что как команда они, вероятно, остаются лучшими.
Но вообще соперничать с Максом тяжело. Он доказал это в борьбе со всеми своими напарниками, побеждая каждого. Так что быть его напарником тяжело для любого гонщика.
Что я думаю о перестановках в составе «Ред Булл»? Ко мне это не имеет отношения, так что мне все равно. Макс может выступать с кем хочет», – рассказал Норрис.
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