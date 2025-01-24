Алунни Брави перешел в «Макларен» на должность директора по коммерческим вопросам

Алунни Брави присоединился к «Макларену».

Итальянец долгое время работал в «Заубере » на должности управляющего директора, однако недавно покинул команду.

В «Макларене» Алунни Брави займет должность директора по коммерческим вопросам и будет отчитываться непосредственно перед исполнительным директором команды Заком Брауном .

Роль директора по коммерческим вопросам была создана недавно в рамках реструктуризации структуры управления «Макларена », которую проводит Браун для повышения эффективности работы.

К работе в «Макларене» Алунни Брави приступит с 1 февраля 2025 года.

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