Алунни Брави перешел в «Макларен» на должность директора по коммерческим вопросам
Алунни Брави присоединился к «Макларену».
Итальянец долгое время работал в «Заубере» на должности управляющего директора, однако недавно покинул команду.
В «Макларене» Алунни Брави займет должность директора по коммерческим вопросам и будет отчитываться непосредственно перед исполнительным директором команды Заком Брауном.
Роль директора по коммерческим вопросам была создана недавно в рамках реструктуризации структуры управления «Макларена», которую проводит Браун для повышения эффективности работы.
К работе в «Макларене» Алунни Брави приступит с 1 февраля 2025 года.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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