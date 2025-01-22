Никита Мазепин: «Думаю, что переход Хэмилтона больше связан не со спортивной составляющей, а с национальными интересами»

Мазепин высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что данный трансфер может быть в большей степени маркетинговым и имиджевым ходом, чем действительно серьезной заявкой на завоевание титула, по крайней мере в первом же совместном сезоне:

«На таком высочайшем уровне, на котором находится Льюис , нужно искать новые вызовы, чтобы не терять любовь и интерес к этому спорту. Хэмилтон смог достичь всего с «Мерседесом », а теперь переходит в «Феррари » — это круто! А если после этого зацепит еще несколько лет в «Ред Булл», то это будет фантастическим событием. Наверное, после такого и правда можно будет уходить на пенсию (смеется).

Мне кажется, что у Льюиса нет цели завтра же начать выигрывать этапы Гран-при, потому что все понимают: чтобы ни случилось в «Формуле-1», «Феррари» всегда будет в районе пятерки, то есть недалеко от подиума. Думаю, что переход Хэмилтона больше связан не со спортивной составляющей, а с национальными интересами — в итальянской конюшне теперь выступает британский гонщик и так далее».

Никиту спросили и о финансовом факторе сделки – поскольку в прессе высказывались предположения, что если бы Хэмилтон не получил от «Феррари» предложение с зарплатой примерно в $50 млн в год, он мог бы просто уйти из «Мерседеса» и закончить карьеру:

«Как показывает пример Нико Росберга, возможность отдохнуть всегда есть (смеется). Все же решение о завершении карьеры принимается спортсменом один раз, и не всегда оно бывает успешным. И если тебе хорошо платят за то, что у тебя отлично получается и приносит тебе удовольствие, почему бы еще пару лет не задержаться в этой профессии?»

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