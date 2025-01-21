«Хаас» не будет проводить отдельную презентацию болида 2025 года

«Хаас» покажет новую машину на общем мероприятии в Лондоне.

Общий показ болид и ливрей запланирован на 18 февраля. Некоторые команды решили помимо шоу в Лондоне организовать собственные презентации, но большинство решило отказаться от этого.

В «Хаасе » тоже не будут проводить отдельную презентацию машины 2025 года.

При этом руководитель команды Аяо Комацу рассказал, что в рамках подготовки к сезону «Хаас» проведет сразу два съемочных дня – в рамках обкатки болида гонщикам можно будет проехать не более 200 км дистанции.

«Сначала мы проведем съемочный день на трассе в Сильверстоуне (16 февраля), а потом отправимся в Бахрейн и проведем еще один съемочный день уже там. Обкатка болида в Бахрейне будет проходить за два для до начала предсезонных тестов», – рассказал Комацу.

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