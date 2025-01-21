Первая женщина на должности гоночного инженера будет работать с Оконом в «Хаасе»

В «Хаасе» произошли кадровые перестановки перед сезоном-2025.

В рамках изменений до должностей гоночных инженеров были повышены Лаура Меллер и Ронан О’Хара. Ранее оба работали инженерами по производительности.

Лаура Мюллер будет гоночным инженером Эстебана Окона – и станет первой женщиной в истории «Ф-1» на подобной должности. Ронан О’Хара будет работать с Оливером Бермэном .

За руководство и разработку гоночных стратегий теперь будет отвечать Карин Криделич, которая присоединится к команде 1 марта. Ранее Криделич работала в «Рейсинг Буллз».

Главным гоночным инженером «Хааса » станет Франческо Ненси – он присоединился к «Хаасу» в этом месяце, а в прошлом работал «Тойоте», «Заубере» и «Марусе».

В то же время на должность спортивного директора был назначен Марк Лоу.

Первая команда «Ф-1» вышла из отпуска: еще январь, а они уже на тестах. Зачем?