Первая женщина на должности гоночного инженера будет работать с Оконом в «Хаасе»
В рамках изменений до должностей гоночных инженеров были повышены Лаура Меллер и Ронан О’Хара. Ранее оба работали инженерами по производительности.
Лаура Мюллер будет гоночным инженером Эстебана Окона – и станет первой женщиной в истории «Ф-1» на подобной должности. Ронан О’Хара будет работать с Оливером Бермэном.
За руководство и разработку гоночных стратегий теперь будет отвечать Карин Криделич, которая присоединится к команде 1 марта. Ранее Криделич работала в «Рейсинг Буллз».
Главным гоночным инженером «Хааса» станет Франческо Ненси – он присоединился к «Хаасу» в этом месяце, а в прошлом работал «Тойоте», «Заубере» и «Марусе».
В то же время на должность спортивного директора был назначен Марк Лоу.
Первая команда «Ф-1» вышла из отпуска: еще январь, а они уже на тестах. Зачем?
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