Тото Вольфф: «Мерседес» был близок к нарушению ограничения бюджета команд»
Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, что у команды возникли трудности с соблюдением правил, которые касаются ограничения расходов в течение сезона. В 2024 году бюджет команды «Ф-1» не мог превысить отметку в $135 млн операционных расходов (в них не входят зарплаты гонщиков и трех самых высокооплачиваемых сотрудников технического штаба команды).
«Да, мы были очень к этому близки. Ничего серьезного мы себе уже позволить не могли. Но для нас это скорее был тот случай, когда вы немного перестарались в начале года, а потом были вынуждены экономить.
В конце года нам пришлось обойтись без нескольких обновлений болида – аэродинамических и механических. Просто потому что в бюджете не осталось денег на производство соответствующих деталей.
Так что аварии в конце сезона действительно создают вам проблемы. Аварии Кими в Монце, Джорджа в Остине и Мехико. В какой-то момент у нас осталось всего одно переднее антикрыло определенной конструкции.
То есть в Мехико мы просто не смогли вернуться к предыдущей аэродинамической конфигурации болида, потому что у нас не было запасных деталей. А на производство новых не оставалось денег.
Остаюсь ли я при этом сторонником системы потолка бюджетов команд? Определенно. Потому что она сделала команды прибыльными, а ситуацию в «Формуле-1» устойчивой», – рассказал Вольфф.
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