Менеджер Колапинто: «Бриаторе на первой встрече сказал о Франко: «Я вижу талант и хочу заполучить этого парня»

Менеджер Колапинто рассказала об условиях контракта с «Альпин».

По словам Марии Катаринеу, которая занимается делами аргентинца, контракт Франко с «Альпин» рассчитан на пять лет.

Предстоящий сезон Колапинто должен провести в качестве резервного пилота «Альпин», однако в прессе уже неоднократно появлялась информация о том, что аргентинец может заменить новичка команды Джека Дуэна уже по ходу сезона-2025.

«Все это заняло много времени, поскольку переговоры были довольно трудными. Но Флавио Бриаторе, как и всегда, был очень настойчив, и последние несколько недель получились весьма напряженными.

Соглашение было достигнуто, потому что каждая сторона смогла получить то, что хотела – Флавио смог подписать контракт с Франко, а босс «Уильямса» Джеймс Воулз смог дать Франко шанс выступать в гонках, ведь основные пилоты «Уильямса » заключили с командой долгосрочные контракты.

Бриаторе заприметил Франко с момента его дебюта в «Формуле-1». В тот день, на первой встрече, когда мы впервые общались, он сказал мне: «Я вижу талант и хочу заполучить этого парня».

Флавио внимательно следил за всеми гонками, смотрел за развитием Франко по ходу тех девяти Гран-при, что он успел провести.

В «Уильямсе» отдали Франко «Альпин» на пять лет. Насколько я понимаю, если другая команда проявит интерес к Франко в течение этого периода, то переговоры будут вестись между этой командой и «Альпин», – рассказала Катаринеу.

«Альпин» объявила о многолетнем контракте с Колапинто. Франко будет резервным пилотом в 2025-м