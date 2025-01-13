Менеджер Колапинто: «Бриаторе на первой встрече сказал о Франко: «Я вижу талант и хочу заполучить этого парня»
По словам Марии Катаринеу, которая занимается делами аргентинца, контракт Франко с «Альпин» рассчитан на пять лет.
Предстоящий сезон Колапинто должен провести в качестве резервного пилота «Альпин», однако в прессе уже неоднократно появлялась информация о том, что аргентинец может заменить новичка команды Джека Дуэна уже по ходу сезона-2025.
«Все это заняло много времени, поскольку переговоры были довольно трудными. Но Флавио Бриаторе, как и всегда, был очень настойчив, и последние несколько недель получились весьма напряженными.
Соглашение было достигнуто, потому что каждая сторона смогла получить то, что хотела – Флавио смог подписать контракт с Франко, а босс «Уильямса» Джеймс Воулз смог дать Франко шанс выступать в гонках, ведь основные пилоты «Уильямса» заключили с командой долгосрочные контракты.
Бриаторе заприметил Франко с момента его дебюта в «Формуле-1». В тот день, на первой встрече, когда мы впервые общались, он сказал мне: «Я вижу талант и хочу заполучить этого парня».
Флавио внимательно следил за всеми гонками, смотрел за развитием Франко по ходу тех девяти Гран-при, что он успел провести.
В «Уильямсе» отдали Франко «Альпин» на пять лет. Насколько я понимаю, если другая команда проявит интерес к Франко в течение этого периода, то переговоры будут вестись между этой командой и «Альпин», – рассказала Катаринеу.
«Альпин» объявила о многолетнем контракте с Колапинто. Франко будет резервным пилотом в 2025-м
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