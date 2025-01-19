Валттери Боттас о потенциальном возвращении: «На данном этапе карьеры один сезон в какой-то случайной команде «Ф-1» мне ничего не даст»

Боттас поделился мыслями о возвращении в «Формулу-1».

Резервный пилот «Мерседеса » признал, что если он пропустит больше года, то вернуться в число участников чемпионата ему будет очень трудно.

В то же время Боттас не исключает, что в итоге примет решение попробовать себя в другой гоночной серии.

«Да, у потенциального возвращения должна быть какая-то значимость. То есть, на данном этапе карьеры один сезон в какой-то случайной команде «Ф-1» мне ничего не даст. Должен быть четкий план. И если такого плана не появится, скажем, к сезону-2026, нужно будет искать другие варианты. Или же я просто могу построить успешную карьеру в другой гоночной серии.

И я согласен с тем, что если я проведу год вне «Формулы-1», ущерб будет нанесен. Если ты проводишь вне «Формулы-1» больше года, вернуться становится все сложнее. Сейчас у меня такое мнение. Хотя завтра все может измениться», – рассказал Боттас .

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