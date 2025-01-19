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Эмерсон Фиттипальди: «Надеюсь, в ближайшие годы в «Ф-1» будет появляться все больше гонщиков из Латинской Америки»

Фиттипальди рад появлению в «Ф-1» гонщиков из Латинской Америки.

Двукратный чемпион «Формулы-1» отметил, что его радует появление в чемпионате латиноамериканцев, и что он надеется, что это тенденция продолжится в будущем.

«Для Латинской Америки ситуация начинает выглядеть все лучше. И это здорово. В последние годы сначала неплохо проявлял себя Серхио Перес, а потом появился Франко Колапинто. Думаю, ему еще нужно набраться опыта, но с момента своего дебюта в «Ф-1» он смотрелся впечатляюще.

Надеюсь, в ближайшие годы в «Ф-1» будет появляться все больше гонщиков из Латинской Америки. Если уж европейские гонщики дают нам шанс, надо им пользоваться (смеется).

И для нас, бразильцев, будет здорово наблюдать за бразильским гонщиком в «Формуле-1». Габриэл Бортолето смотрится хорошо. И он будет выступать за команду, которая, на мой взгляд, с каждым годом будет становиться все лучше и лучше. Пока это «Заубер», а со следующего года это будет уже «Ауди». А это значит, что для команды откроются новые возможности. Мы все в предвкушении, но да, нам нужно больше бразильских гонщиков в «Формуле-1», – рассказал Фиттипальди.

Мазепин и Сироткин – среди худших пилотов «Ф-1» в 2000-х: у каждого сезона – свой герой

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoГабриэл Бортолето
Эмерсон Фиттипальди
logoАуди
logoАльпин
logoЗаубер
logoФранко Колапинто
logoФормула-1
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