Тото Вольфф о шансах «Мерседеса» в 2026 году: «Хороший двигатель в одиночку ничего вам не даст»
Исполнительного директора «Мерседеса» спросили, что он думает о сезоне-2026 и переходе на новый технический регламент. И будет ли у «Мерседеса», по его мнению, определенное преимущество над некоторыми конкурентами, поскольку немецкая команда хорошо зарекомендовала себя в том числе с точки зрения создавать эффективные и мощные двигатели.
«Не сказал бы, что из-за этого у меня может возникнуть несварение желудка. Я считаю, что в сезоне-2026 нас ждет невероятно интересное испытание.
Вам нужно будет как можно лучше выполнить свою работу на всех уровнях. Потому что хороший двигатель в одиночку ничего вам не даст. К тому же, у «Макларена» будет точно такой же двигатель. И нам будет нужно победить их, построив более эффективное шасси. Скажем так, прятаться нам больше не за кем», – рассказал Вольфф.
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