Гюнтер Штайнер об уходе из «Хааса»: «Жизнь стала менее напряженной»

Штайнер рассказал о смене образа жизни после ухода из «Хааса».

Бывший руководитель американской команды отметил, что теперь у него появилось много свободного времени, чтобы заниматься своими делами.

Штайнер при этом также работает на телевидении в качестве эксперта и продолжает периодически посещать Гран-при.

«Жизнь прекрасна, ха-ха. Я наслаждаюсь ею и узнаю для себя, что такое жизнь без необходимости ежедневно заниматься управлением командой «Формулы-1». В жизни внезапно начало происходить много всего нового, а еще жизнь подкидывает трудности, что тоже порой необходимо.

Что касается работы на телевидении, то она довольно простая. Я всегда знаю, о чем идет речь. Когда я беру интервью у босса команды «Ф-1», то заранее знаю, из чего на 90 процентов будет состоять его ответ. И в целом я своей работой просто стараюсь делать «Формулу-1» более понятной для зрителей.

Иногда бывает непросто, ведь своими словами ты не хочешь кого-то обидеть или задеть. С другой стороны, нужно быть честным, выражая свое мнение. Никто ведь не обязан с ним соглашаться, но я в любом случае всегда стараюсь говорить уважительно и не слишком агрессивно в отношении людей.

Примерно так же я действовал, будучи руководителем команды – нужно говорить людям правду, как есть, при этом стараясь их не обидеть. Ведь я же не люблю причинять людям боль.

В прошлом году я посетил 12 Гран-при. Так что да, путешествовать теперь нужно заметно меньше, и мне это нравится. Были и другие дела – например, я занимался продвижением своей книги в Великобритании на протяжении двух недель подряд. В любом случае, моя жизнь стало менее напряженной. Ведь мне больше не нужно нести ответственность за работу сотен людей в гоночной команде», – рассказал Штайнер .

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