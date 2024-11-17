Мемуары бывшего босса Мазепина – клад баек про автоспорт. Они глубже образа «звезды Netflix»

Наша рецензия.

Летом 2024 года на русском языке вышла книга «Выживать, чтобы гонять» (АСТ, 16+) про сезон 2022 года и «Формулу-1» от лица Гюнтера Штайнера, на тот момент босса команды «Хаас». О том, что ожидать от книги, рассказывает Дмитрий Щепетильников - автор блога о молодежных гоночных сериях «Автоспортивная продленка ».

Большая часть книги – дневник Штайнера, посвященный сезону-2022. В нем было мало конфликтов – времена «кучки дрочил» первых сезонов прошли...

Стали появляться первые очки после провального сезона-2021, когда было решено в ущерб году сохранить бюджет на болид нового регламента-2022. Вот что сделал Гюнтер ради успеха «Хаас» в том году:

● взял рента-драйвера – так называют пилотов, попавших в команду в первую очередь из-за спонсоров – Никиту Мазепина;

● адаптировал болид под правила 2021 года, но не развивал его;

● впервые в истории команды создал должность «технический директор» и переманил на нее специалиста из «Феррари» Симеоне Реста.

Парадоксально, но это не самое интересное в мемуарах. Мы и так знаем результаты сезона, а внутренние разборки не интригуют. Интересней та часть, где Гюнтер рассказывает безумные истории из молодости и байки об индустрии, и откровенничает об отношениях с командой и семьей.

Настоящий Гюнтер: защищает команду, заботится о рядовых сотрудниках

Те, кто смотрели Drive to Survive от Netflix, скорее всего представляют Гюнтера как забавного, несуразного и очень много ругающегося руководителя команды «Формулы-1». Но Гюнтер – серьезный босс, который иногда вынужден придерживаться этого образа: «Механики меня всегда бесят. Время от времени, когда трасса открыта для посетителей, они выталкивают меня из гаража, как в каком-то шоу уродов. «Подойди и посмотри на глупого Гюнтера! Почему бы тебе не ткнуть в него пальцем и не обозвать!» Я будто чертов талисман. Впрочем, я отношусь ко всему этому с юмором».

Помимо друзей, таких как Маттиа Бинотто и Фредерик Вассер, у Гюнтера есть и противники, которым тот может показать, где раки зимуют. Показателен разговор Штайнера с экс-боссом «Макларена» Андреасом Зайдлем.

«Несколько недель назад я выяснил, что Андреас был одним из тех, кто возражал против предоставления нам дополнительного времени для тестирования в Бахрейне, хоть задержка груза произошла и не по нашей вине. Когда я узнал об этом, то поблагодарил его за то, что он настоящий спортсмен, и спросил, почему он делает подобные вещи. Он просто посмеялся надо мной. Затем я в красках описал ему, что может произойти, если он снова надо мной посмеется. Тогда он перестал. У меня нет проблем с тем, что люди имеют разные взгляды на создание и работу гоночных команд, но не смейте проявлять неуважение ко мне или моей команде. Я этого не потерплю».

Несмотря на четкую и «опасную» позицию по отношению к врагам команды, внутри самого «Хааса» атмосфера другая. Несколько примеров внутренней коммуникации в американской команде, которые лучше раскрывают Гюнтера как руководителя:

1) Разговор с Никитой Мазепиным перед его увольнением из команды после 24 февраля :

«Мне пришлось провести очень тяжелый разговор с Никитой. Его отец Дмитрий является мажоритарным акционером нашего основного спонсора, «Уралкалия», и я знаю, что он близок к президенту России. Я не хочу, чтобы наша команда ассоциировалась с чем-то таким, понимаете? Никита сказал, что не интересуется политикой и просто хочет водить машину. Я понимаю и ценю то, что он говорит, но это особо не помогло. Сложный момент для всех».

2) Благодарность команде после пятого места в первой же гонке после возвращения Кевина Магнуссена . Его тогда буквально вырвали из «Пежо», с которыми он должен был поехать «Ле-Ман» и чемпионат мира по гонкам на выносливость. Сложилась парадоксальная ситуация, ведь за год год этого датчанина уволили, а он распинал болид и клялся: «Точно больше никогда не буду гоняться в чемпионате, где буду знать, что у меня нет шансов победить». Но в этом примере любопытно, что одно из самых приятных событий для Штайнера за время пребывания в «Хаасе» – разговор с рядовыми сотрудниками.

«Знаете, что самое приятное случилось со мной сегодня? Это даже лучше, чем возвращение Кевина в боксы (а это был чертовски особенный момент). Сегодня ко мне подошли несколько человек из команды как раз перед тем, как я собрался ехать в отель после гонки. «Ты пообещал нам, что мы вернемся в 2022 году, Гюнтер – сказали они. – И ты был прав, спасибо». Они были искренни. Я видел это по глазам. Удивительное чувство».

3) Трогательная история взаимоотношений с механиком «Хааса» Харви Куком, боровшимся с раком . Гюнтеру важно помогать всем, кому в семье «Хааса» нужна помощь.

«Мы стали думать: что мы можем сделать для него и его семьи, помимо финансовой поддержки? Жена Харви, на тот момент еще его девушка, была большой фанаткой «Формулы-1», как и он сам, поэтому мы пригласили их обоих в Сильверстоун, и они провели там прекрасный день».

«Затем, в межсезонье в прошлом году он удивил нас еще больше, спросив, может ли он вернуться к работе. «Ты серьезно?» – ответили мы. Мы правда не могли в это поверить. Но, конечно же, сказали ему «да». Нельзя добивать лежачего. Таков один из моих важных жизненных принципов. Даже если бы Харви мог только заваривать чай в боксах, он все равно был бы желанным гостем. Однако он делал гораздо больше. Он более чем справлялся со своими обязанностями и, как всегда, был активом».

Прямо перед уикендом в Остине Гюнтер получил новость о том, что Харви умер. В книге есть очень важная часть о том, как команда почтила его память. Стоит отдать должное внимательности Гюнтера к детали характера ушедшего механика.

«Как дань уважения Харви в эти выходные мы нанесли его имя на обе машины, и в какой-то момент я соберу команду, чтобы почтить его память минутой аплодисментов. Обычно люди делают это минутой молчания, но я уверен, что Харви этого не хотел бы. Он любил шум!»

4) Отношение Гюнтера к «некорпоративной» атмосфере в команде и участие в кадровой работе «Хааса» – крайне показательно .

«Команда хороша настолько, насколько хороши люди в ней, и наши работники – одни из лучших. Однако не все подходят «Хаас», и «Хаас» не может подойти всем. Вот почему я в той или иной степени участвую во всех процессах найма и увольнения. Обычно я прихожу на втором этапе собеседования. Все, кем бы они ни были, подчиняются мне, поэтому я должен убедиться, что мы подходим друг другу. Иногда я ошибаюсь, но моя вовлеченность помогает. По крайней мере, я так думаю! У других команд есть корпоративный ген, а у нас есть Джин Хаас . Тихий человек, который любит автоспорт и который оказался достаточно смелым (и достаточно безумным), чтобы довериться уродливому крикливому итальянцу, готовому умереть за команду, которую он помог создать».

За забавным образом, огромным количеством мата и сарказма скрывается Штайнер – босс, который переживает за каждого члена команды, ценит своих гонщиков, может расчувствоваться от слов рядовых сотрудников «Хааса» и по-настоящему наслаждается «некорпоративной» атмосферой в команде. Корпорация Гюнтеру и не нужна. Штайнер хотел бы, но не может быть большую часть года со своей женой и дочкой, поэтому старается делать атмосферу в команде похожей на семейную и выбирает своих людей.

Путь в «Ф-1» занял больше 30 лет, все главное Гюнтер узнал из ралли

Иногда, зачастую внезапно, Гюнтер вспоминает молодость и свои первые шаги в автоспорте. Эти страницы самые веселые: истории из безумного прошлого Гюнтера забавны, а команды, имена и соревнования, которые упоминает Штайнер, можно фактчекать днями, углубляясь все сильнее и сильнее в автоспорт 90-х и 2000-х. Вот несколько самых ярких историй.

1986 год. Штайнер начал работать в раллийной команде «Мазды», в которую пришел после армии. До этого опыта в гонках ни у его семьи, ни у самого Гюнтера не было, но со школьных лет автоспорт был его единственным интересом. На протяжении пары лет команда выступала вполне успешно, а Гюнтер значился механиком, но…

«Я был охренеть как бесполезен, поэтому прежде чем кто-либо это заметил, я устроился помощником менеджера команды «Топ Ран» в Италии».

Там Штайнер провел еще три года, а в 1991 году уехал в Милан – работать в команде «Джолли Клаб» как руководитель разведывательного отдела. В ней у Гюнтера сложилась неплохая карьера, в 1991 и 1992 годах команда выиграла чемпионат мира среди производителей. Но, что самое главное, Штайнер познакомился с Карлосом Сайнсом-старшим и проработал с ним полгода:

«На самом деле оказалось, что это один из важнейших моментов в моей карьере. Помимо того, что Карлос Сайнс невероятный гонщик, он один из самых профессиональных людей, которых я когда-либо знал. Он никогда не ошибался и этот факт довольно быстро на меня подействовал. У меня просто не было выбора. Либо следовать его примеру и стараться быть лучшим, либо уходить из команды!»

Вообще, учитывая импровизационный характер поведения Гюнтера, работа с Сайнсом дала ему очень ценный опыт для будущей работы. Во время прочтения у меня создалось ощущение, что глубокое погружение в командную работу у Штайнера, например, личная кадровая работа на собеседованиях, началось именно после работы с профессионалом-Карлосом. В дальнейшем Штайнер поработал еще в нескольких командах, а в конце 90-х стал менеджером проекта для команды «Форда».

«А знаете, что мне дало ралли, кроме тысячи впечатлений и воспоминаний? Понимание автоспорта и того, как он работает с самых низов. Я не смотрю на автоспорт сверху вниз. Никогда не смотрел и не буду. Я могу сверху вниз говорить людям, что делать. Конечно, могу. Но на самом деле я смотрю на все иначе. Суть в том, чтобы вывести машину на трассу, и именно это я научился делать в первую очередь. Разумеется, всех тонкостей я не знаю, но я могу разговаривать с механиком так же, как с финансовым директором или начальником производства. Меня очень трудно одурачить или обмануть . И это в основном благодаря ралли».

Во время работы в ралли произошла, по словам Гюнтера, одна из его любимых историй. На Ралли Сафари в середине 90-х Гюнтер и еще один парень из «Джолли Клаб» отвечали за заправку:

«В процессе заправки часть топлива вылилась, и без всякого предупреждения всю машину внезапно охватило пламя. Вы знаете звук, с которым подобное показывают в кино? Там все охренеть как точно. Ух!»

Пожар потушили и началось расследование произошедшего:

«Слушайте, никто не виноват, – сказал я. – такое случается. Эти канистры весят тонну и иногда можно легко пролить топливо».

Так же думали все. Кроме одного человека:

«Думаю, это вина Гюнтера», – сказал парень, с которым я заправлялся. «Какого хрена?! Парень, ты чего? Это был просто несчастный случай! Мы здесь не разбрасываемся обвинениями!» К нему инцидент якобы не имел никакого отношения. «Мы проводили дозаправку вдвоем, – сказал я, пытаясь заступиться за себя. – Как ты можешь быть уверен, что во всем виноват я?» Он не мог дать ответ, но это не изменило его мнения. С его точки зрения, Гюнтер был поджигателем. Чертов псих-поджигатель!»

Эта история хорошо дополняет мысли Гюнтера про отсутствие «корпоративного гена» в «Хаасе». Мне кажется, «корпоративные» люди легко скинули бы вину на кого-то другого, нашли неудобных и использовали ситуацию в своих интересах. Штайнер не такой, он пытается свести споры на нет и уладить конфликт. Косвенно на эту характеристику миролюбивого Гюнтера указывают некоторые моменты из книги:

● Во время поездки Штайнера с Ники Лаудой на Гран-При Японии 2002 года водитель такси очень медленно вел машину в дождь. Ники взбесился и хотел пересадить шофера на пассажирское кресло, но Гюнтер отговорил его: «Остынь, Ники. Мы выглядим как пара придурков».

● Штайнер не раз удерживал Лауду от бездумных резких фраз. Ники хотел рассказать всей прессе о дерьмовости машины «Ягуар», но Штайнер придумал вариант получше: «Скажи им, что это дерьмовая машина, но она обязательно станет лучше!»

Гюнтер – мастер импровизации. Быстро зажигается и идет до конца

Гюнтер рассказывает и о создании «Хааса». В этой части много закулисья и подводных камней индустрии; кроме того, мы узнаем больше о важной характеристике Штайнера – он гениальный и очень разговорчивый импровизатор . Все началось в 2009 году с заявки USF1, для которой, по словам Гюнтера Штайнера, «его композитная компания должна была кое-что сделать». Организация работы в USF1 была слабой, и когда Берни Экклстоун позвонил Гюнтеру и спросил о готовности команды к чемпионату, Штайнер ответил: «Без шансов, Берни, они, мать вашу, вообще не вдупляют».

Потом появилась идея о покупке команды HRT и Гюнтер поговорил с тогдашним руководителем «Феррари» в «Формуле-1» Стефано Доминекали: «Ты не вывезешь это, Гюнтер – сказал он. – Весь проект – полный бардак. У тебя хорошая репутация в спорте, так что не порти ее. Отпусти и забудь».

Гюнтер оставил попытки сотрудничества с USF1 в 2011 году, но, тем не менее, идея создать американскую команду нравилась Гюнтеру Штайнеру и спустя пару лет он к ней вернулся.

«Пришло время снова позвонить Стефано.

– Что в «Феррари» думают о создании клиентской машины для новой команды? – спросил я. – И, если бы они захотели, продали бы ее мне? При условии, что я найду инвестора.

– Нет проблем, Гюнтер, – сказал Стефано. – Ты приведешь мне нужных людей, и я продам тебе машину.

Затем мне пришлось составить бизнес-план. Без юристов, хитроумных трюков. Были лишь простая презентация в PowerPoint и высокий уродливый итальянец с чертовски огромным ртом.

– Хорошо, – в один прекрасный день сказал я жене. – Теперь мне нужен только миллиардер».

Благодаря прошлому в NASCAR, Гюнтер нашел инвестора в лице Джина Хааса. Оставалось убедить ФИА:

«Презентация длилась более двух часов и представляла собой просто набор тезисов, которые я проговаривал один за другим. Плана выступления у меня не было. Я знал предмет вдоль и поперек и поэтому импровизировал. Многие считали меня сумасшедшим, но запоминание заранее подготовленного текста потребовало бы от меня слишком много концентрации. Я чемпион мира по разговорам, помните, все просто и ясно. Так что дайте мне, сука, говорить!»

Конечно, одной харизмой международную организацию не убедить, но Гюнтеру помогли связи. Он общался со Стефано Доминекали, и тот замолвил словечко за «Хаас» перед Жаном Тодтом, на тот момент президентом ФИА, и президентом «Ф-1» Берни Экклстоуном, связал их с Гюнтером и, скажем так, пролоббировал идею о клиентской команде «Феррари». Благодаря такими знакомыми Штайнер легко убедил ФИА в качестве заявки «Хааса», и команду взяли в чемпионат.

Хочет проводить время с семьей, но все же гонки любит сильнее

С момента начала работы в автоспорте Гюнтер только им и жил. Потом у него появилась семья, но из-за огромной любви к гонкам Гюнтер не может посвятить ей достаточно времени. В индустрию он все-таки влюблен слишком сильно: «Как бы мне не нравилось отдыхать с семьей, я хотел бы, чтобы летняя пауза не была такой длинной. Знаете, хорошего должно быть в меру. Я понимаю, почему все так устроено, но это не для меня».

Это важная часть книги, добавляющая образу Гюнтера глубину.

«Я теперь никуда не поеду до начала следующего месяца. Жалко жену и дочь. На самом деле большинству людей, которые меня знают, жаль моих жену и дочь!»

В конце «Выживать, чтобы гонять» есть мини-глава с благодарностями от Штайнера, и заканчивается она словами о семье: «Я хотел бы сказать большое сердечное спасибо моей жене Герте и моей дочери Грете. Как бы я ни любил дело, которым зарабатываю на жизнь, то, что вы обе рядом, поддерживает меня».

***

Мемуары «Выжить, чтобы гонять» мне понравились: во время прочтения было приятное чувство присутствия в событиях, а это очень важно для жанра. Гюнтер писал все от души, абсолютно искренне, стараясь не сглаживать углы: если есть кого подколоть – Штайнер уколет, похвалить – похвалит.

Книгу можно рекомендовать тем, кто хочет врубиться в «Формулу-1»: что может быть лучше прыжка в прорубь с рассказом об индустрии от первого лица? Российское издание редактировал Мстислав Петров, автор телеграм-канала «Вестникъ Формул », так что серьезных ошибок в книге нет.

Для уже бывалых фанатов книга не всегда будет интересна, ведь большая ее часть посвящена сезону, результатам каждой тренировки, квалификации и гонки: успехам Гюнтер радуется, после провалов – расстраивается. Результаты мы и так можем найти в интернете, а все остальное очевидно.

Единственная мотивация читать книгу для фанов – узнать Гюнтера под другим углом, посмотреть на жизнь босса за пределами трассы. Гораздо интереснее читать про закулисные моменты – хоть и им посвящено процентов двадцать, зато о таком сторонние люди или Netflix точно не расскажут.

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Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene, Ryan Pierse, Chris Graythen, Mark Thompson