Роб Смедли: «Хэмилтон проведет в «Феррари» пару месяцев, и нам начнет казаться, будто он всегда там выступал»

Смедли поддержал переход Хэмилтона в «Феррари».

Бывший инженер Скудерии считает, что британец будет способен вывести «Феррари » на новый уровень и что у команды будут шансы выиграть чемпионский титул.

«Я большой поклонник Льюиса и очень рад, что он перешел в «Феррари». Думаю, это хороший переход. Хотя для всех нас довольно странно, когда гонщик такого калибра меняет команду, ранее добившись столь больших успехов в своей теперь уже прежней команде.

Но я думаю, что мы все скоро привыкнем. Думаю, Льюис проведет в «Феррари» пару месяцев, и нам начнет казаться, будто он всегда за них выступал.

В целом этот переход пойдет на пользу «Формуле-1». Я не вижу в нем негативных моментов. Если Льюис сможет выиграть восьмой для себя титул, выступая за «Феррари», это будет невероятно. Льюис поможет «Феррари» выйти на новый уровень, поможет команде стать стабильнее», – рассказал Смедли .

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