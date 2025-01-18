Правительство ЮАР официально открыло прием заявок от организаторов на проведение Гран-при «Формулы-1»
В ЮАР ведут активную подготовку к проведению Гран-при.
Правительство страны открыло прием заявок от потенциальных организаторов будущей гонки – которым нужно будет представить планы по проведению Гран-при.
В документе, опубликованном изданием The Race говорится, что созданный правительством комитет, созданный для изучения и оценки поданных заявок, надеется в итоге прийти к соглашению с организаторами и оформить заявку на проведение Гран-при ЮАР на протяжении 10 лет, начиная с 2026 или 2027 года.
Отмечается, что хотя фаворитом на проведение гонки является трасса «Кьялами», возможны и альтернативные варианты.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
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