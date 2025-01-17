Руководство «Нюрбургринга» не видит шансов на возвращение Гран-при «Формулы-1»

На «Нюрбургринге » не видят возможности вернуться в «Ф-1»

Недавно президент трассы «Спа-Франкоршам» заявил, что владельцы чемпионата движутся к цели сократить количество европейских Гран-при в календаре «Формулы-1» до восьми этапов.

При этом для подписания контракта с «Ф-1» от организаторов Гран-при и владельцев автодромов требуют не только очень солидные взносы за право принимать гонку, но и вкладывать серьезные средства для обновления самого трека и объектов инфраструктуры.

По словам представителя компании, которая владеет «Нюрбургрингом», в данный момент пытаться организовать Гран-при для них было бы невыгодно с финансовой точки зрения:

«Да, по всем этим причинам мы, как частная компания, владеющая трассой, просто не сможем реализовать этот план в его текущей форме. С тех пор, как мы последний раз общались с представителями «Формулы-1» более года назад, ситуация не изменилась».

«Ф-1» убирает в ротацию трек-монумент для новых Гран-при. А почему шейхоэтапы неприкасаемы?