В «Астон Мартин» опровергли информацию о предложении Ферстаппену

«Астон Мартин» не готовит предложение по Ферстаппену.

Недавно в британском издании Daily Mail вышел материал, в котором утверждалось о готовящемся предложении Максу Ферстаппену со стороны «Астон Мартин». И что общая сумма соглашения может составить до 1 млрд фунтов.

После обращения ряда изданий в «Астон Мартин» в категорической форме опровергли данную информацию, также отметив, что Ланс Стролл точно будет выступать за команду в сезонах-2025 и 2026.

Лоренс Стролл предложит Ферстаппену перейти в «Астон Мартин» – Макс может заработать до £1 млрд (Daily Mail)